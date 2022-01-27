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В порядке очереди. За последние дни в разы повысилась нагрузка на приёмные отделения кузбасских больниц и поликлиник.

Самая продолжительная осада города в истории. В Кузбассе сегодня почтили память жертв одной из наиболее трагических страниц времён Великой Отечественной войны.

Успех каждого ребёнка. В Кузбассе по нацпроекту «Образование» продолжают создавать дополнительные места в кружках и секциях всех муниципалитетов.

Вековая история региона на страницах главного областного издания. Круглый стол, посвященный 100-летнему юбилею газеты «Кузбасс», прошел в Кемерове.

За путёвкой на чемпионат Сибири. В областном центре стартовали чемпионат и первенство Кузбасса по спортивной гимнастике.