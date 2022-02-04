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График в период обострения эпидобстановки. Режим работы медорганизаций региона изменился с учётом роста числа заболевших.

Доступный кислород. В учреждения Кузбасса продолжает поступать оборудование для тех, кому сложно дышать самим.

Национальное достояние. В Новокузнецком художественном музее открыли экспозицию, на которой представлены работы исключительно шорских творцов.

Народные инструменты, предметы быта и традиционные костюмы населения региона. В Кемерове открылась выставка «Перекресток культур».

Большая пресс-конференция, посвященная масштабному событию. В Кемерове состоится финал проекта «Muaythai Factory».