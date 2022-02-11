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На этой неделе заболеваемость ковидом в Кузбассе выросла на 135%. «Омикрон» выявлен у 50 человек.
Переходы около школ должны быть оборудованными. Сергей Цивилев провел совещание по безопасности дорожного движения.
Жилые дома, детские сады, школа и парк. До конца первого полугодия в Белове построят новый квартал «Сосновый».
Новые музыкальные инструменты, специальная литература и оборудование. Реализация национального проекта «Культура».
Центральный старт — в 11:45. Кузбасс присоединится к «Лыжне России».