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В среднем четыре часа на одну крышу. С начала года в Кемерове очистили более 500 кровель многоквартирных домов.
Куда пойти учиться? Вузы, колледжи и техникумы готовятся к старту приемной кампании.
Все за одного. В День российских студенческих отрядов вспоминают историю развития молодёжных движений в Кузбассе.
Обновлённое место отдыха и сохранения памяти. В Кемерове в этом году отремонтируют парк имени Жукова.
Кузнецкая карусель. В южной столице Кузбасса стартовал городской театральный фестиваль воспитанников детских садов.