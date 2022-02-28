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Что с ценами? Специалисты новокузнецкой администрации совместно с депутатами отправились в рейд по магазинам.

Весенний потоп квартирного масштаба. 7 лет кемеровчанка не может добиться ремонта крыши в доме.

Станет комфортнее и безопаснее. В Кузбассе продолжают замену старых фонарей на современные светодиодные.

Безопасная добыча угля. Кузбасские специалисты разрабатывают уникальную шагающую крепь.

Добежать до медали. В Кемерове больше 100 спортсменов приняли участие в первенстве Кузбасса по лыжным гонкам.