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Переименовали. С сегодняшнего дня название региона в информационных материалах правительства области будет писаться с латинской буквой Z.

Солидарны с маэстро. Работники культуры Кузбасса написали открытое письмо в поддержку народного артиста России Валерия Гергиева.

Областные награды прекрасной половине человечества. В Кемерове прошел торжественный прием в честь 8 марта.

На русской печи с горы. В Калтане состоялось юбилейное шоу «Поехали».

Комфортная городская среда. В муниципалитетах намечают общественные территории, которые будут участвовать в федеральном проекте.