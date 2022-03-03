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Обниматься теперь можно! В Кузбассе отменяется обязательная социальная дистанция во время коронавирусных ограничений.

Свои квадратные метры. В Кузбассе намечены планы по строительству и обеспечению жильем детей-сирот в 2022 году.

Медпомощь доступнее. В больнице скорой помощи имени Подгорбунского вводят в эксплуатацию новое оборудование.

Успел вовремя. В Юрге сотрудник ГИБДД оказал помощь женщине, которая из-за пожара оказалась на улице без верхней одежды.

Сохранение памяти. Сегодня Президентскому кадетскому училищу торжественно передали копий боевых знамен кузбасских дивизий.