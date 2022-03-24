Скорректируют планы на предстоящий посевной сезон. Кузбасс увеличит производство сельхозпродукции.
Археологические исследования последних столетий. В Кузбассе появилась первая единая цифровая геоинформационная система.
К паводку готовы? В Кемерове прошёл смотр сил и средств, которые будут задействованы при угрозе и возникновении ЧС в период половодья.
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Культурное наследие народов России. Юные кемеровчане посетили Школу гусляров.