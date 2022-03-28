В выпуске:

Долгожданная помощь. Второй гуманитарный груз из Кузбасса отправился для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Рискуют жизнью, чтобы помочь. Кемеровская область станет столицей празднования 100-летия горноспасательной службы России.

Топливо из отходов. Кузбасская компания разработала новую технологию производства биоугольных брикетов.

100 килограммов фирменного блюда от шеф-повара. В Кузбассе состоялся «Фестиваль плова».

Умные соревнования. Кузбасские школьники приняли участие в первом техническом форуме.