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Поддержать кузбасских сельхозпроизводителей. Блюда для детских садов и школ на заседании Правительства Кузбасса предложено готовить из местных продуктов.

Подвергаются ежедневной опасности. В областной столице жильцы несколько лет добиваются ремонта в доме, где рушатся стены, а с потолка постоянно течет.

Необычный ремонт. В Прокопьевске ямы на дорогах специалисты закладывают кирпичами.

Реальный шанс реализовать свои идеи. 21 кузбасский проект получит гранты от Президентского фонда культурных инициатив.

Объединил особенных людей. В Кузбассе состоялся межрегиональный инклюзивный фестиваль «Мы».