В выпуске:

«Цены», «Завышение платы за коммунальные услуги», «Состояние дорожного покрытия» и не только. Сергей Цивилев проведет прямой эфир в социальных сетях.

Поддерживают словом и делом. Кемеровские медики собрали посылку российским военным, задействованным в спецоперации на Украине.

Самое масштабное обновление за последние четверть века. 18 трамваев вышли на линию в Новокузнецке.

Первые шаги в большую науку. В Кузбассе началась подготовка к ежегодному международному фестивалю «Ночь Юрия Гагарина».

Рысь, лось, заяц или медведь? Стартовало голосование за талисман зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».