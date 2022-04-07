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Открытый диалог. Сергей Цивилев обсудил поддержку бизнеса в текущих экономических условиях с предпринимателями южной агломерации.

Сумма в чеке мягко говоря удивила жителей Новостройки в Кемеровском округе. За электроэнергию придется заплатить в 10 раз больше, чем обычно. Откуда цифры?

Томь пошла. В Новокузнецке главная артерия области вскрылась ото льда.

Выбор за вами. 15 апреля стартует всероссийское онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды».

Когда приходится применять силу. Мастер-класс по единоборствам для сотрудников ГАИ провели в Новокузнецке.