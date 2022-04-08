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Шахтные монорельсовые локомотивы, маневровые устройства и механизмы для перевозки грузов. Сергей Цивилев посетил Завод инновационного машиностроения.

Культурное наследие. Глава региона оценил ход работ в новокузнецком «Коммунаре».

Воплотить идею в жизнь. Продолжается прием заявок на «Конкурс молодежных проектов — 2022 года».

Куда увезли всю военную технику из кемеровского парка Победы имени Георгия Жукова?

Кукла лечит. Театры Кемерова и Новокузнецка снова запускают благотворительный проект для маленьких пациентов больниц.