В выпуске:
Импортозамещение. Увеличить производство овощей, мяса и хлебобулочных изделий готовы предприниматели Калтана.
Подготовка гала-концерта в самом разгаре. Неделя космоса в Кузбассе подходит к завершению.
Не допустить роста безработицы. В Кузбассе наметили новые подходы для стабилизации ситуации на рынке труда.
Избежать ненужных контактов. В Новоильинском районе Новокузнецка началась противоклещевая обработка.
Пластика и грация. В Кемерове в эти дни проходит межрегиональный турнир по фигурному катанию среди будущих звезд большого спорта.