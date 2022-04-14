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Импортозамещение. Увеличить производство овощей, мяса и хлебобулочных изделий готовы предприниматели Калтана.

Подготовка гала-концерта в самом разгаре. Неделя космоса в Кузбассе подходит к завершению.

Не допустить роста безработицы. В Кузбассе наметили новые подходы для стабилизации ситуации на рынке труда.

Избежать ненужных контактов. В Новоильинском районе Новокузнецка началась противоклещевая обработка.

Пластика и грация. В Кемерове в эти дни проходит межрегиональный турнир по фигурному катанию среди будущих звезд большого спорта.