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Безопасное и универсальное. В медучреждения региона поступает новое оборудование.

Очистка территорий, облагораживание памятников и мемориалов. Представители организаций культуры областной столицы отметили День всемирного наследия.

Маневрирование в постоянно меняющихся условиях. Для участников бизнес-процессов доступны бесплатные семинары по выживанию на рынке и секретам успешного ведения дел.

Навести порядок на улицах своего города. На этой неделе состоится Всекузбасский субботник.

Национальные костюмы, шорские музыкальные инструменты и телеутские песни. В Мысках завершился фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов.