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Городское преображение. Сергей Цивилев провел экскурсию для школьников по объектам, построенным к 300-летию региона.

Благодарность ветеранам за мирное небо. В Кузбассе дали старт акции «Георгиевская ленточка».

В Кемерове приведут в порядок проспект Михайлова. Всего 22 участка в этом году отремонтируют в городе по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Лучшие спектакли для кузбассовцев. Академический театр драмы имени Георгия Константинова из Йошкар-Олы приехал с гастролями в областную столицу.

Уникальные маршруты для школьников. Более 20 тысяч детей отправятся этим летом в туристические походы по Кузбассу.