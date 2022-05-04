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70 миллионов на развитие. Государство предоставит гранты кузбасским фермерам и сельхозпроизводителям для обеспечения продуктовой безопасности.

Задать свой вопрос губернатору. В Кузбассе заработал колл-центр прямой линии Сергея Цивилева.

Качественная медицинская помощь. В Анжеро-Судженскую городскую больницу поступил современный аппарат ИВЛ.

Восковые фигуры с женскими лицами. Житель Верхотомки обнаружил странную находку в лесу.

Погружение во взрослую жизнь. В Кемерове состоялся финал городского чемпионата «Профи детки».

70 миллионов на развитие. Государство предоставит гранты кузбасским фермерам и сельхозпроизводителям для обеспечения продуктовой безопасности.