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70 миллионов на развитие. Государство предоставит гранты кузбасским фермерам и сельхозпроизводителям для обеспечения продуктовой безопасности.
Задать свой вопрос губернатору. В Кузбассе заработал колл-центр прямой линии Сергея Цивилева.
Качественная медицинская помощь. В Анжеро-Судженскую городскую больницу поступил современный аппарат ИВЛ.
Восковые фигуры с женскими лицами. Житель Верхотомки обнаружил странную находку в лесу.
Погружение во взрослую жизнь. В Кемерове состоялся финал городского чемпионата «Профи детки».
70 миллионов на развитие. Государство предоставит гранты кузбасским фермерам и сельхозпроизводителям для обеспечения продуктовой безопасности.