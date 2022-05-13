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Аппарат для лечения варикоза вен и анализатор для определения антибиотикочувствительности. Очередная партия нового медоборудования поступила в Кузбасс.

Прогулялись в Сосновом бору с мешками для мусора. Волонтёры и общественники вышли на субботник в особо охраняемую территорию областного центра.

Звёздная встреча. В Кемерове состоялся традиционный товарищеский матч по футболу между именитыми спортсменами и командой детского дома №2.

Увидели цветущую черёмуху и подумали о похолодании?! Ничего подобного! В Кузбассе в этом году приметы пока не работают!