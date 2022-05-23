В выпуске:

Превышают прошлогодние темпы. На финишную прямую вышла посевная кампания в Кузбассе.

Беженцы или мошенники? В Кузбассе участились звонки с просьбой о материальной помощи.

Творческий вектор развития. Первый выпускной в Школе креативных индустрий.

Провинциальным талантам дорогу. В Кузбассе состоялся гала-концерт с участием звезд балета и лауреатов Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

Пробежали свои заветные километры. Более 1000 кузбассовцев приняли участие во Всероссийском марафоне «Забег.РФ».