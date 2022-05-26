В выпуске:

4 крытых корта на площади более 6 с половиной тысяч квадратных метров. В Кемерове открыли теннисный центр.

Перспективы региона. В областном центре состоялся бизнес-интенсив федерального молодёжного проекта «В деле!».

Спасательный корпус Кузбасса ждёт пополнение. Наша съёмочная группа посетила ресурсный центр.

Уникальный формат не только для Кузбасса. В селе Шестаково состоится научно-популярный фестиваль «Динотерра».

Города Кузбасса расцветают. В этом сезоне в регионе высадят более 4,5 млн саженцев растений. Следующая задача — сохранить и не разрушить созданное.