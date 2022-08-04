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185 лет спустя. В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отметят те, кто неразрывно связан с путями сообщения.

Расширение направлений подготовки. Вузы Кузбасса завершают приёмную кампанию.

Льготный период. В регионе реализуется широкий спектр мер поддержки для IT-отрасли.

С надеждой на перспективное сотрудничество. В Кузбасс прибыла делегация Донецкой государственной академической филармонии.

В числе лидеров. Кузбасские спортсмены завоевали очередные медали фестиваля «Дети Азии».