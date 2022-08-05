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Необходимость в модернизации. Реализацию программы «Чистый воздух» обсуждали в Новокузнецке.
В беде не оставим. Кузбассовцы продолжают отправлять гуманитарную помощь жителям Донецкой Народной Республики.
По народному календарю купальный сезон завершился, но места отдыха у воды не пустеют. В регионе проходят очередные профилактические рейды.
«Музейные маршруты России». Двухдневный форум завершается в Кузбассе.
Удержать лидерство. На международных спортивных играх «Дети Азии» спортсмены Кузбасса завоевали очередные медали.