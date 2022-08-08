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Многомиллиардные инвестиции. В Кузбассе реализуют крупнейший проект России по комплексному развитию территории.

И теория, и практика. В Кемерове впервые открыли профориентационную школу для тех, кто планирует связать свою жизнь с медициной.

Пора закупаться. Больше 3 тысяч семей получили материальную помощь для подготовки детей к школе.

Было вкусно. В Прокопьевске состоялся первый гастрономический фестиваль барной культуры и уличной еды «ProПикник»

Классическая музыка под голубым небом. В Томской Писанице отгремела «Симфоночь».