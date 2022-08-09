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Более 11 млн рублей кузбассовцы перечислили на счёт, предназначенный для восстановления инфраструктуры Горловки.

Актуальные вопросы по работе газоочистного оборудования. В Новокузнецке полным ходом — подготовка к новому отопительному сезону.

Первый региональный спутник на околоземной орбите. Установка «Кузбасс-300» сегодня отправилась в путешествие к звёздам с космодрома «Байконур».

Живые цветы, инсталляции и скульптурные композиции. В областном центре подвели итоги конкурса «Любимому городу — красивый дом и двор».

Международный день коренных народов мира. В селе Заречное в Беловском районе состоялся телеутский праздник «Сомдор».