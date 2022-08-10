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Уроки патриотического воспитания. Новая учебная дисциплина появится в кузбасских школах.

За большие достижения. Сегодня в областной столице в честь профессионального праздника наградили лучших спортсменов, тренеров и учителей физкультуры.

Рай для спортсменов. В Новокузнецке близится к финалу ремонт Арены кузнецких металлургов.

Будет тепло. Более 300 семей получили топливо в рамках областной акции «Благотворительный уголь».

Шедевр из металлолома. Туристическое событие «Железное кружево» состоится в Кузбассе.