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Уроки патриотического воспитания. Новая учебная дисциплина появится в кузбасских школах.
За большие достижения. Сегодня в областной столице в честь профессионального праздника наградили лучших спортсменов, тренеров и учителей физкультуры.
Рай для спортсменов. В Новокузнецке близится к финалу ремонт Арены кузнецких металлургов.
Будет тепло. Более 300 семей получили топливо в рамках областной акции «Благотворительный уголь».
Шедевр из металлолома. Туристическое событие «Железное кружево» состоится в Кузбассе.