В выпуске:

Проводить газ или продолжать топить углём? В Кузбассе продолжается газификация частного сектора.

Первые собственные квадратные метры. Сегодня в Мысках дети-сироты получили ключи от квартир в новостройке.

С системой «Ортопилот». В Кузбассе проводят уникальные операции по эндопротезированию суставов.

«Мир без границ». Сегодня в Кемерове состоялся традиционный пикник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Успешный старт. Кузбасс отличился в первом матче всероссийской Спартакиады.