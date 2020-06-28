Степан Федоров выразил свою гражданскую позицию в окружении семьи.
«Моя внутренняя установка «Быстрее, выше, сильнее» определяет жизненный вектор: в семье — мир, лад и детский смех, в спорте — только отличные результаты, в общественной деятельности — активная роль и стремление изменить мир в лучшую сторону. Именно поэтому сегодня, несмотря на воскресный день, мы на избирательном участке. Это — наше государство, это — наша Конституция, это — наш выбор», — рассказал Степан.
Юлия не только поддержала решение мужа принять участие в голосовании, но и настояла на том, чтобы взять с собой дочку.
«Я уделяю особое внимание воспитанию Мелании и уверена, что все основные жизненные принципы закладываются в детском возрасте. Любовь к Родине, уважение к людям старшего поколения, бережное отношение к братьям нашим меньшим — этому я учу свою малышку. И поэтому мы все вместе здесь», — поделилась Юлия.