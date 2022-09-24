Добровольцы из Кузбасса не ждут повесток из военкоматов

После объявления частичной мобилизации жители региона выражают желание отправиться на спецоперацию, не дожидаясь повестки. Об этом рассказали сами добровольцы.

Я в армии служил и хотел бы еще. Мне нравится военная служба, необходимые навыки есть. Нет никакого страха, нужно защищать родных, Родину, — сообщил 30-летний новокузнечанин Исмаил Рахимов.

О своем желании добровольно принять участие в спецоперации рассказал и житель поселка Металлплощадка Яков Гопп, офицер запаса:

О своем желании добровольно принять участие в спецоперации рассказал и житель поселка Металлплощадка Яков Гопп, офицер запаса: Я принял решение и осознанно пришел в военкомат. Считаю, что защищать и помогать своей Родине — это священный долг каждого офицера, — уверен Яков.

Среди тех, кто получил повестку, житель деревни Зимник Ришат Батталов. Он не раздумывая направился в военный комиссариат.

Среди тех, кто получил повестку, житель деревни Зимник Ришат Батталов. Он не раздумывая направился в военный комиссариат. Надо вставать на защиту своей Родины, — говорит Ришат.

Сразу пришел в военкомат и получивший повестку прокопчанин Дмитрий Попов: «Поддерживаю проведение специальной военной операции. Считаю, что надо защищать границы своей Родины».

Напомним, что Президент России Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на территории Украины. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания.

Каждый из тех, кто вновь призывается на службу в ближайшие дни, пройдет дополнительную подготовку в соответствии со своей специальностью и опытом. Только после этого они пополнят ряды военнослужащих в зоне СВО.

При этом мобилизованные получат коммунальные, налоговые и медицинские льготы наравне с контрактниками. Кроме того за ними сохраняются рабочие места.