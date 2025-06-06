Проект «Вызов» инициирован уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в рамках стратегической программы «Дети в семье». Он направлен на поддержку семей, внедрение семьесберегающего подхода и снижение числа детей в детских домах и специализированных учреждениях.

На площадке ТАСС состоялась пресс-конференция об итогах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Мария Львова-Белова отметила Кузбасс в числе регионов, в которых значительно снизилось количество детей, находящихся в стационарных учреждениях профилактики социального сиротства. Среди лидеров по реализации проекта «Вызов» еще несколько территорий Сибирского федерального округа — Красноярский и Алтайский края, Иркутская область.

Благодаря системной работе в Кузбассе по сравнению с 2024 годом, когда стартовал проект «Вызов», число детей, находящихся в специализированных учреждениях, сократилось с 2289 до 1835 человек (на 19 %). Для усиления поддержки семей с апреля начали работать 59 специализированных служб «Дети в семье». Их сотрудники — психологи, юристы, медики и специалисты по социальной работе, готовые оказать комплексную помощь.

«Вызов» оказывает и адресную поддержку. Так, семья из Кузбасса с шестью детьми после пожара лишилась дома. Проект помог в приобретении мебели и техники для обустройства нового жилья, которое предоставил работодатель отца семейства. В Мысках специалисты службы «Дети в семье» разработали план выхода семьи из кризиса, благодаря чему три сестры, находившиеся в специализированном учреждении, вернулись к родителям.

Также в регионе запланирован запуск Клубов «Устойчивая семья», которые предполагают социально-психологические тренинги для родителей в кризисных ситуациях и создание родительского сообщества для дальнейшей поддержки.

Напомним, в ходе поездки в Кузбасс на двусторонней встрече с губернатором Ильей Середюком Мария Львова-Белова отметила работу, которая проводится в Кузбассе в рамках проекта «Вызов».