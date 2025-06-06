Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Глава государства отметил, что предстоит серьезно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.

Одним из основных вопросов стало создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, а также поддержка детских и школьных библиотек.

За шесть лет по нацпроекту «Культура» в Кузбассе открыли 25 модельных библиотек, в том числе в деревне Береговая и в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа, в Мысках, в деревне Новороманово Юргинского муниципального округа.

С 2025 года обновление библиотечных пространств продолжится по нацпроекту «Семья», который инициирован Президентом Владимиром Путиным. В этом году запланировано создание четырех модельных библиотек — в городах Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Юрга и Промышленновском округе. Капитально отремонтируют Центральную городскую библиотеку Полысаево.

В модернизированных библиотеках проходят театральные постановки, встречи с писателями и творческие занятия. Дети и взрослые могут исследовать VR-пространство, сразиться в настольные игры и просто провести время за интересной книгой.

По информации Министерства образования Кузбасса, учебники русского языка и литературы для обучающихся 1-11 классов в регионе обновляются перед началом каждого учебного года в рамках действующего федерального перечня учебников и действующих стандартов.

Сейчас в Кузбассе свыше 171 тысячи кузбассовцев в возрасте от 14 до 22 лет являются держателями «Пушкинской карты» и регулярно посещают по ней учреждения культуры. По инициативе Президента России Владимира Путина по аналогии с Пушкинской картой с 2026 года стартует программа «Детская книжная карта». Такие карты с номиналом в 3 тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет.

Президент подчеркнул, что издания, которые можно будет приобрести с помощью детской книжной карты, должны отбираться признанными экспертами: известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания. А издательствам, решившим участвовать в программе, надо будет ориентироваться на разумные ценовые параметры, чтобы номинала одной карты хватало на покупку не менее десяти книг.