В преддверии профессионального праздника — Дня социального работника, который отмечается 8 июня, в администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием сотрудников службы. 83 специалиста отмечены федеральными и областными наградами.

«Сегодня в социальной службе региона трудятся более 13 тысяч человек. Они заботятся о ветеранах, инвалидах, одиноких и пожилых людях, многодетных и семьях участников спецоперации, помогают родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают тех, кто попал в трудную ситуацию. Свыше 600 тысяч кузбассовцев охвачены различными мерами социальной поддержки. Соцработники решают важнейшую государственную задачу — повышение качества жизни людей», — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса Елена Воронина.

Среди награжденных — социальный работник Наталья Самарова из Яшкинского округа. Более 20 лет она помогает одиноким и немощным людям, сейчас на ее попечении и семьи бойцов СВО. Также она является председателем Комитета семей воинов Отечества округа.

Награду получила ведущий инспектор I категории Территориального центра занятости населения города Мыски Наталья Савкова. В отрасли она трудится 18 лет. Только за последние три года при ее содействии нашли работу более 2 тысяч человек, еще 3 тысячи человек получили помощь в профессиональной ориентации, 476 — психологическую поддержку, 534 — социальную адаптацию. Ее выездные консультации в центре реабилитации «Топаз» помогли вернуться к мирной жизни не одному бойцу, проходящему восстановление.

Звания «Почетный наставник Кузбасса» удостоена Татьяна Шумикова — социальный работник Топкинского Центра социального обслуживания. Более 33 лет трудится в соцсфере, в ее трудовой книжке одна запись о приеме на работу. Сейчас на надомном обслуживании у Татьяны Александровны 15 человек, в том числе три долгожителя в возрасте 90 лет. Под ее началом четыре молодых специалиста осваивают профессию.

В 2025 году по инициативе Президента России Владимира Путина стартовал новый нацпроект «Семья», в реализации региональных проектов «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение» этой масштабной инициативы участвует социальная служба Кузбасса. Так, в рамках нацпроекта многодетные семьи начали получать выплату на приобретение школьной и спортивной формы для учеников, компенсацию расходов на оплату жилого помещения в размере 30%, для студентов СПО организовано бесплатное питание.

Продлена программа областного материнского капитала, ежегодно его получают свыше 2 тысяч родителей, воспитывающих трех и более детей. Семьи активно пользуются помощью государства и заключают социальные контракты.

Другое важнейшее направление работы — комплексная поддержка пожилых людей. Мероприятия проекта «Активное долголетие», которые реализуют учреждения социального обслуживания региона, помогают жителям старшего возраста поддерживать здоровье, общаться, чувствовать себя нужными.

Социальная служба не оставляет без внимания семьи участников спецоперации. Квалифицированные специалисты государственного юридического бюро Кузбасса оказывают бесплатную помощь ветеранам и их близким. Психологи учреждений помогают бойцам адаптироваться к мирной жизни.

Реализуется ряд значимых межведомственных проектов, таких как «Видимые возможности», «Вызов», «Ментальное здоровье». Они направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями, профилактику социального сиротства, совершенствование помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Соцзащита Кузбасса развивается, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, в том числе с помощью современных сервисов. На сегодняшний день большинство социально значимых государственных и муниципальных услуг можно получить в электронном виде.