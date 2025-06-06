Завершился шестой модуль программы «Школа мэров»

Со 2 по 5 июня 2025 года в Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», прошёл шестой, заключительный очный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Он завершил обучение слушателей третьего и четвёртого потоков.

В рамках программы обучение прошли 160 слушателей в возрасте от 26 до 60 лет из 82 регионов России. В ходе курса были организованы выездные модули в Архангельской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Самарской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия) и Москве. Цель таких поездок — изучение и последующее внедрение успешных региональных практик в деятельности муниципалитетов.

В условиях роста запроса граждан на более высокое качество жизни, открытость власти и оперативное решение локальных проблем, роль грамотного муниципального управления становится критически важной. Именно на уровне города и района формируется комфортная среда — от состояния дорог и парков до скорости реагирования на жалобы жителей. Программа «Школа мэров» направлена на то, чтобы обеспечить муниципальные образования управленцами, способными слышать население, применять современные инструменты и реализовывать решения, которые действительно улучшают жизнь людей.

Как отметила Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития муниципальных служащих и член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления:

«В условиях меняющегося мира, наступления цифровой эпохи и появления новых вызовов у глав муниципальных образований возникает запрос на повышение компетенций, поиск новых решений и развитие лидерских навыков. В ходе “Муниципального диалога” мы получаем обратную связь и знаем, что “Школа мэров” стала стартовой площадкой для многих успешных руководителей. Она играет важную роль в формировании компетентных управленцев, стремящихся развивать свои территории и повышать качество жизни на местах».

Среди выпускников программы — Наталья Матвеева, заместитель главы Прокопьевского муниципального округа по социальным вопросам и Дмитрий Павлов, заместитель главы города Кемерово, начальник территориального управления жилых районов Кедровка и Промышленновский. Они прошли обучение в рамках третьего и четвёртого потоков.

«Мы выпускаем третий и четвёртый поток образовательной программы, в которой главы муниципальных образований, их заместители и председатели дум получают необходимые управленческие инструменты. Эта инициатива стала одним из запросов муниципального сообщества к Президенту России, и по его поручению была создана “Школа мэров”. Главная цель — помочь участникам применять новые знания и внедрять успешные практики в своих муниципалитетах, чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы граждан решались быстрее и эффективнее», — сообщил Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).