Внес свой вклад в победу над немцами в битве за Москву и кемеровчанин Григорий Гаврилович Янин. К сожалению, он погиб в бою с захватчиками. Холщовый мешок с землей, взятой с воинских захоронений, кузбасской делегации передали на братской могиле Мемориального комплекса Великой Отечественной войны в Одинцовском округе Московской области.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса напомнили, что в год 80-летнего юбилея Победы по инициативе губернатора Ильи Середюка проводится сбор и доставка земли с мест боев сибирских дивизий. Капсулы с землей хранятся в гражданской часовне внутри мемориала Воину-Освободителю в областном центре.

Фото: пресс-служба АПК