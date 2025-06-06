6 июня микрорайон Телеут в Белово превратился в центр яркого торжества – здесь широко отметили «Пардакай». Это престольный праздник микрорайона, символизирующий приход лета и завершение посевных работ. Звуки музыки, национальные танцы и ароматы костра наполнили воздух, создавая атмосферу единства и радости.

Этот год «Пардакай» собрал особенно много гостей и участников, желающих прикоснуться к своим корням и ощутить дух традиций. Поздравить жителей микрорайона Телеут приехали делегации из Беловского и Гурьевского районов, Новокузнецка, а также гости из Красноярского края и Алтая, преодолевшие дальние расстояния, чтобы разделить это важное культурное событие.

Насыщенная и колоритная программа праздника позволила всем окунуться в атмосферу телеутской культуры. Своим творчеством зрителей порадовали коллективы и исполнители из клуба «Телеут», деревень Шанда, и Беково, села Заречное, а также гости из Новокузнецка, представившие зажигательные танцы и мелодичные песни, отражающие дух и традиции телеутского народа.

Особый интерес вызвали спортивные соревнования по стрельбе из лука, организованные при поддержке Федерации стрельбы из лука Кузбасса. Мастерство в этом древнем навыке, передаваемом из поколения в поколение, смогли проявить как взрослые, так и дети, ощутив азарт и дух состязания.

Знаковым событием праздника стало награждение почетными грамотами и благодарственными письмами сотрудников клуба «Телеут» в честь 30-летнего юбилея учреждения, внесших вклад в сохранение и развитие телеутской культуры.

Завершился «Пардакай» традиционным угощением на костре – ароматной едой и травяным чаем, создавшим теплую и дружескую атмосферу, объединив всех гостей.

«Пардакай» в Телеуте стал настоящим праздником единения, собравшим людей разных возрастов и национальностей вокруг культурного наследия и богатой истории телеутского народа. Это яркое событие еще раз подтвердило важность сохранения и популяризации традиций, способствующих укреплению духовных связей и взаимопониманию между народами.