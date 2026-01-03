1 января 2026 года в российский кинопрокат вышла долгожданная экранизация классической сказки «Буратино», ставшая одним из главных событий зимнего проката. В первый день показов лента собрала свыше 226,6 миллиона рублей.

Спрос на билеты остаётся высоким: кинотеатры в ряде регионов наращивают число сеансов. В Кузбассе фильм также доступен к просмотру в сетях кинотеатров. Приобрести билеты можно, в том числе, с использованием средств Пушкинской карты.

Премьера новой картины приурочена к значимой юбилейной дате — ровно через 50 лет после выхода в эфир культового советского телефильма «Приключения Буратино», впервые показанного 1 января 1976 года.

В актёрский ансамбль вошли ведущие звёзды российского кино: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие мастера, чьи работы неизменно вызывают доверие у широкой аудитории.