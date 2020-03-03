Насколько сейчас важно иметь высшее образование

Вопрос, насколько важно высшее образование, наверняка задавали себе многие, раздумывая над проблемой, стоит ли поступать в вуз. Обычно дома и в школе внушают, что высшее образование необходимо, чтобы хорошо устроиться в жизни и зарабатывать достаточно денег. По мнению окружающих, именно высшее образование является залогом жизненных успехов. Насколько верно это утверждение?

Если верить информации статистики, то у 54% россиян, имеющих возраст 25-64 года, есть высшее образование. А уверенность в его необходимости выразили 64% жителей РФ. Причем среди молодежи в возрасте 18-24 лет уверенных в необходимости высшего образования набралось всего 47% (данные ВЦИОМ).

Понятно, что не всем хочется терять годы на обучение в вузе. Ведь высшее образование — это 4 года бакалавриата, или еще плюс два года, если после бакалавриата понадобится окончить магистратуру. Срок солидный, правда, вы получаете знания, но при этом ведь не работаете.

Можно, конечно, попробовать совместить работу и учебу, если выбрать заочное образование или дистанционную систему обучения, которой предлагают воспользоваться на сайте https://sredaobuchenia.ru/.

Тем более, что онлайн обучение позволяет получить образование в любом месте на планете, лишь бы там была возможность подключить интернет. При этом студент сам выбирает для себя удобное время учебы, легко совмещая все это с работой, а также приобретением практических навыков и опыта.

Как же объективно оценить важность получения образования? Есть ли для этого объективные критерии? Давайте начнем с оценки плюсов и минусов системы обучения в российских вузах.

Достоинства высшего образования

Его наличие увеличивает шанс достижения успехов в будущем по причине:

С образованием найти престижную работу намного проще. После размещения вакансий, отделы кадров порой сразу же отсеивают кандидатов без «вышки», особенно при серьезном конкурсе. В определенных профессиях без вузовского образования не обойтись. Это распространяется на медицину, педагогику и юриспруденцию. Также трудно представить человека, самостоятельно освоившего архитектуру или биофизику, а по наитию свыше ставшего инженером или дипломатом. Более высокой вероятности карьерного роста. Здесь достаточно простого анализа по руководителям среднего звена и топ-менеджеров солидных компаний. Чаще всего у них имеется даже не одно, а несколько высших образований. И учатся они не из престижных соображений, а для овладения знаниями, необходимыми тем, кто хочет грамотно руководить бизнесом. Сотрудник без диплома практически не сможет продвинуться по карьерной лестнице, так как повышение с большей долей вероятности предложат образованному коллеге. Возможность освоения любимой профессии. Иногда трудно для себя решить вопрос выбора будущей специальности. Но если вы получили высшее образование, то приобретенное с его помощью системное мышление поможет определиться со своими способностями. Тогда в соответствии с ними можно осваивать новую профессию, для чего иногда оказывается достаточно переквалификации. В вузе учат учиться при помощи работы с литературой, а также возможности освоить солидный объем знаний за непродолжительное время. «Вышка» способствует расширению кругозора за счет получения знаний из различных областей, а также прививает умение мыслить системно.

И еще немного статистики. В России список успешных людей с дипломом вуза намного длиннее, чем с его отсутствием. Всего лишь 2% состоятельных бизнесменов в стране не имеют высшего образования.

Какие же недостатки у высшего образования?

Наличие плюсов не мешает студентам вузов сталкиваться с проблемами и трудностями. Давайте перечислим минусы, к которым относится:

уменьшение доступности образования из-за его стоимости. За счет бюджета можно обучаться только один раз, все остальное — за свой счет. Стоимость зависит от региона, специальности, выбранного вуза и формы обучения;

в вузах не обучают создавать бизнес, инвестировать и управлять деньгами;

программа обучения навязывает студенту стандартный набор изучаемых дисциплин, оторванный от личных интересов;

ограниченное количество практических занятий, из-за чего окончив вуз, выпускник чаще всего имеет знания при почти полном отсутствии навыков и опыта;

необходимость затратить на обучение массу времени. Каждый день минимум по 6 академических часов на протяжении 4-6 лет. А ведь время относится к невосполнимым ресурсам.

Так способствует ли высшее образование успеху?

Все зависит от выбранной цели. Если ваша мечта спасать жизнь и здоровье людей, проектировать новые машины, решать проблемы теоретической физики, то без образования сделать это будет очень трудно, а скорее всего невозможно.

Если же вы хотите просто зарабатывать деньги, то необходимость высшего образования оказывается под вопросом. Вуз не учит торговле и созданию бизнеса, зато дает прекрасные знания в программировании или финансовом анализе. Поэтому стоит сначала определиться с собственным путем к успеху, и, уже исходя из этого, принимать решение о необходимости получения образования.