Губернатор Кузбасса поздравил соцработников с профессиональным праздником

В соцсфере Кузбасса работает более 13 тысяч человек, включая сотрудников учреждений соцзащиты, специалистов по комплексной реабилитации, помощников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

«Уважаемые работники социальной службы, спасибо за ваш подвижнический труд, высокую профессиональную подготовку и неравнодушие! Желаю, чтобы ваши подопечные всегда отвечали на вашу заботу теплом и добрым словом. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», – говорится в поздравлении Ильи Середюка.

Глава региона отметил, что сегодня каждый четвертый житель Кузбасса охвачен федеральными и региональными мерами господдержки. Так, начиная с прошлого года многодетным семьям полагаются средства на покупку детям школьной и спортивной формы и 30-процентная компенсация затрат на оплату жилого помещения, а студенты техникумов и колледжей из таких семей имеют право на бесплатное питание.

Для пожилых кузбассовцев организованы многочисленные социальные, творческие, спортивные проекты. С представителями старшего поколения проводят занятия по финансовой и компьютерной грамотности. Заботятся социальные работники и о ветеранах СВО и их семьях. Психологи региональной соцслужбы после специального обучения помогают бойцам вернуться к мирной жизни и помогают родственникам военнослужащих справляться с тревожностью и другими проблемами.