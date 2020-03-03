«Отдых — это смена деятельности». Достаточно распространенная фраза. Но ее смысл можно воспринимать по-разному. «Выучил уроки? Передохни, посуду помой» или что-то подобное. Но отдых ли это? «Отдохнуть на море», «Отдохнуть от работы» — уже более конкретная формулировка, но как отдохнуть? Психологи сайта http://www.kovalboris.ru предлагают свой взгляд на данный вопрос.

На самом деле отдых является очень важной составляющей нашей жизни. Отдых необходим нашему телу, чтобы восстановить силы, отдых необходим нашему мозгу, чтобы разгрузиться от лишней информации. Но очень часто про отдых забывают или считают его не важным, а иногда наоборот — вредным. Такое отношение может привести к истощению физических и психологических сил.

Отдых должен быть качественным. Наше физическое тело и наш мозг нуждаются в разных видах отдыха. Физическому телу необходимы периоды расслабления и напряжения. Хороший сон и физические упражнения улучшают состояние здоровья и делают наше тело сильнее и выносливее. Наш мозг тоже нуждается в отдыхе и напряжении. Отдых — как отдых от обилия информации, от лишнего шума, в виде медитации или прогулки в тишине. Напряжение — в виде чтения, познания чего-то нового, получения новых впечатлений. Это все помогает держать наш мозг в тонусе и формирует новые нейронные связи для более продуктивной работы. Но все взаимосвязано, хорошо проработанное и отдохнувшее тело помогает лучше работать нашему мозгу, работа мозга помогает нашему телу становиться сильнее.

Чтобы отдых был полноценным и качественным, необходимо проанализировать, что не хватает, а что присутствует в избытке. Для этого можно разделить «отдых» на несколько видов: физический, эмоциональный, интеллектуальный, духовный. Эти виды условны, они необходимы для общего представления. Почитать вечером книгу в тишине подходит и под интеллектуальный, и под эмоциональный, и под духовный, в зависимости от книги. Зарядка утром, например, йога или упражнения под бодрую музыку, — под физический, духовный, эмоциональный.

Важно планировать отдых. Не в виде жестких рамок, а скорее, как набор дел, которые приносят удовольствие и закрывают все потребности организма. И тут можно проявить творчество. Не нравится заниматься спортом — тогда можно пойти танцевать или заменить на длительные прогулки на природе. Не нравится читать книги — можно послушать аудиокниги или подкасты. Главное составить список дел, где будут как большие дела на несколько часов, а может и дней (если это путешествие), так и маленькие, на 5 минут, выпить вкусный чай в тишине или прочитать небольшую статью. Такой список поможет найти время на отдых даже в загруженные дни.

Качественный и разнообразный отдых помогает чувствовать себя лучше, как физически, так и психологически. Вечера перед экраном бывают хороши, но это только один из множества видов отдыха. Иногда бывает трудно придумать чем бы заняться и это хороший способ заглянуть в себя, понять какие дела приносят вам счастье. Отдых прекрасен тем, что тут нет места перфекционизму и внутренней критике. Можно просто раскрашивать раскраску для взрослых без внутреннего контроля, можно соревноваться с собой в количестве километров на пробежке, а можно просто наслаждаться бегом. В нашей жизни достаточно критики и давления — от этого тоже нудно отдыхать. Наполняйте свою жизнь разнообразными и приятными делами. Не забывайте отдыхать! Это так важно!

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