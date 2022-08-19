Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина провела выездную пресс-конференцию в Новокузнецке. Встреча с журналистами прошла в здании отреставрированного кинотеатра «Коммунар», куда переехал Театр кукол «Сказ». Одной из основных тем стало развитие культуры южной агломерации.

«Благодаря нацпроекту «Культура» в Кузбассе отреставрировали три объекта культурного наследия регионального значения: кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке, Прокопьевский театр имени Ленинского Комсомола и детскую школу искусств № 10 им. А. Хачатуряна в Прокопьевске. При проведении работ соблюдались требования к сейсмике, пожарной безопасности, создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Теперь это современные учреждения культуры, оснащенные мультимедийным и цифровым оборудованием, что открывает новые возможности для реализации интерактивных творческих проектов», – подчеркнула Анна Юдина.

Обновление коснулось и малых городов и сельских территорий. Так, в 2021 году по нацпроекту капитально отремонтирован ДК в поселке Рассвет Новокузнецкого округа. Открыто 7 модельных библиотек: в Калтане, Прокопьевске, Гурьевске, поселке Шерегеш Таштагольского района, Междуреченске, в Прокопьевском муниципальном округе.

Создано три мультимедиагида: на базе Музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке, в выставочным зале Междуреченска и в Новокузнецком краеведческом музее. Открыт виртуальный концертный зал в Киселевске, еще один откроется 1 сентября в Новокузнецке. Действуют цифровые кинозалы в Прокопьевске и Таштагольском районе.

Продолжается поставка музыкальных инструментов. В 2022 году 8 детских школ искусств южной агломерации получат 63 музыкальных инструмента, 93 единицы оборудования и учебных материалов на общую сумму 42,3 млн рублей.

Кроме того, за счет областного бюджета при участии угольной компании «Стройсервис» в 2019 году в рамках подготовки ко Дню шахтера отреставрирован Дворец культуры в Салаире Гурьевского округа. Построена школа- интернат в поселке Ортон Таштагольского округа. В этом году после реконструкции открылся Гурьевский краеведческий музей – объект культурного наследия регионального значения.

По федеральной программе «Культура малой Родины» в южной агломерации с 2017 года модернизировали 13 сельских домов культуры, до конца года новое оборудование установят в Городском Клубе горняков в Гурьевске.

По разным региональным программам в южной агломерации отремонтировали 4 детские школы искусств (ДШИ): две в Прокопьевске, по одной – в Салаире Гурьевского округа и в поселке Мундыбаш Таштагольского района.

Открыты этнические площадки в местах компактного проживания шорцев в Мысках и Таштагольском районе.

В рамках соглашения, которое в июле заключили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и народный артист России Игорь Бутман в Новокузнецке в 2023 году будет создан филиал московской «Академии джаза».

Еще одной актуальной темой пресс-конференции стала реализация в Кузбассе федерального проекта Минкультуры РФ «Придумано в России». В октябре в Новокузнецке в рамках программы откроется вторая в Кузбассе Школа креативных индустрий на базе Кузбасского колледжа искусств. Заниматься в ней смогут подростки от 12 до 18 лет. Будут работать студии звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, дизайна, интерактивных цифровых технологий VR и AR. Набор обучающихся составит 120 человек в год. Напомним, первая кузбасская Школа креативных индустрий начала работать в Кемерове в 2020 году.

Кроме того, в рамках проекта «Придумано в России» в Кемерове в 2022 году откроются два центра прототипирования цифрового контента, которые станут площадками проектирования, внедрения и продвижения цифровых ресурсов. Так, с 1 сентября начнет работу центр на базе Кемеровского государственного института культуры. Здесь будут создаваться проекты в сфере веб, фото- и видеоконтента, 3D-прототипирования, разработки графического дизайна, мультимедиа.

На базе филиала РГИСИ откроется Центр прототипирования «Цех». На инновационной площадке представители малого и среднего бизнеса смогут создавать прототип своего изделия в сфере креативных индустрий. Будут доступны направления «Интерактивные цифровые технологии», «Мастерская кукол», «Дизайн», «Современная музыка, звуковой дизайн и создание клипов», «Анимация», «Fashion и beauty-индустрия».

Также по проекту «Придумано в России» на базе Центрального Дворца культуры в Белове в июле открылась инклюзивная творческая лаборатория «Стань сильнее». Задача центра – помощь и решение проблемы занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их вовлечения в культурную жизнь региона. Здесь действуют музыкальные, театральные, хореографические, литературные лаборатории, по изобразительному, декоративно-прикладному творчеству и другие.