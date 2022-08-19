В Прокопьевске на стадионе «Шахтёр» проходит концерт в честь 85-летия народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В нём принимают участие звёзды отечественной эстрады: Таисия Повалий, Мариам Мерабова, Петр Дранга, Варвара, Руслан Алехно, Игорь Демарин, Инна Рудник и группа «Республика». В торжественных мероприятиях принимает участие и супруга Иосифа Давыдовича — заслуженный работник культуры РФ Нэлли Кобзон.

Напомним, Иосиф Кобзон был удостоен звания «Почётный гражданин Кемеровской области». Его имя присвоено Кемеровскому колледжу культуры и искусств, а также целому ряду культурных объектов в других городах Кузбасса, в том числе — прокопьевскому Дворцу культуры «Зенковский».