Соревновались предприятия 4-х регионов. Как проходило мероприятие, и кто победил — расскажем в следующем сюжете.

Состязание огромных машин на скорость, точность и выносливость — традиционное межрегиональное мероприятие среди угольных предприятий компании «Русский Уголь». На разрезе Виноградовском «Кузбасской Топливной Компании» этот конкурс в межрегиональном формате проводится впервые. Один из работников разреза, Сергей Ульянов — в профессии 16 лет. Все упражнения для него неновы, да и в жизни приходится выполнять ювелирную работу. Но даже такого закаленного участника впечатлила масштабность мероприятия.

Всего 54 участника из Амурской области, Красноярского края, Хакасии и Кузбасса. Однако главная задача каждого конкурсанта не победа, а обмен опытом между регионами. Добыча угля не прекращается даже во время мероприятия. Все для того, чтобы не терять высокие показатели.

В 2021-м лидерами межрегионального конкурса профмастерства стали представители Хакассии. В этом же году в общекомандном зачете победили угольщики Кузбасса. Помимо звания «Лучший по профессии» они получили денежные премии. Через год горняки Сибири и Дальнего Востока вновь смогут побороться за почётный титул.