Фестиваль фермерской еды проходил на бульваре Строителей в Кемерове 20 и 21 августа. В нем приняли участие 100 фермеров Кузбасса и соседних регионов, это малые и микропредприятия, чья продукция не представлена в сетевых магазинах.

«Мы уделяем большое внимание поддержке малого бизнеса, в том числе в сфере сельского хозяйства. Именно фермеры вносят значимый вклад в рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, а значит, и в продовольственную обеспеченность Кузбасса. Кроме того, они создают рабочие места, активно участвуют в социальной жизни своих населенных пунктов, развивают собственные бренды. Фестиваль “СВОЕ” – это хорошая возможность найти новых покупателей, повысить узнаваемость продукции своего бренда», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Гости фестиваля могли приобрести молочные продукты, мясные деликатесы, мед, яйца, кондитерские изделия, продукцию для здорового питания, натуральные товары (например, шампунь на отварах трав). Также им рассказали, из чего производители создают натуральные экологически чистые продукты, как их можно приобретать на постоянной основе. Были организованы мастер-классы по лепке из глины, изготовлению винтажных открыток, украшений из текстильных бусин и других поделок. Особенной популярностью пользовалась специально оборудованная фотозона, где можно было почувствовать себя фермером и сфотографироваться за рулем трактора, изготовленного из соломы. В течение двух дней для гостей фестиваля выступали творческие коллективы со всего региона, в зоне фудкорта работали предприятия общественного питания. Изюминкой фестиваля стало приготовление гигантского шашлыка длиной 10,4 метра.