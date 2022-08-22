Соревнования проходили в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. Итогом выступления сборной России стало 1-е общекомандное место. В нашей копилке – 43 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. От Кузбасса в сборную были включены 7 человек, и все они внесли вклад в общий успех, завоевав 5 золотых и 2 бронзовые медали.

«Кузбасские спортсмены в очередной раз подтвердили, что они лучшие не только в России, но и в мире. Это результат большой работы, которая проводится в регионе. Мы создаем все условия для подготовки спортсменов на соревнования различного уровня. Важно, что с талантливой молодежью работают тренеры высшей квалификации, которые передают ребятам свои знания и любовь к спорту. Благодаря этому наши бойцы и достигают таких высот», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Среди юниоров кемеровчанка в весовой категории 42 кг Елизавета Заварзина выиграла золото, в финальном поединке она досрочно одержала победу над малазийской спортсменкой.

Спортсмен из Прокопьевска Даллер Шрайнер в весовой категории 51 кг взял бронзу; Сергей Колодин в весовой категории 91+ кг завоевал золото. Еще одна бронзовая медаль на счету Яны Рыбниковой в весовой категории 60 кг.

Среди старших юношей в весовой категории 38 кг прокопчанин Александр Шестопалов в упорном бою одолел представителя Казахстана и выиграл золотую награду.

В весовой категории 40 кг Евгений Пономарев в финале нокаутировал филиппинца. А в весовой категории 67 кг Артем Володин стал обладателем золотой награды, нокаутировав представителя Саудовской Аравии. Отметим, что Артем завершил все бои досрочно.

Кузбасские спортсмены выступали на мировом первенстве под руководством тренера Михаила Главинского.