В регионе продолжается традиционная акция августа. Так в Кемерове помощь оказана 530 многодетным, малообеспеченным семья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По специальным сертификатам на отдельно организованной ярмарке они смогли приобрести школьные принадлежности, одежду и обувь местных товаропроизводителей. Рассказывает Михаил Захаров.

Организаторы постарались провести не просто школьный базар, а целую программу, которая запомнилась детям и была бы полезна для родителей. Ребят развлекали аниматоры, волонтёры устроили для них игровые программы, состоялись мастер-классы по росписи пряников, декоративно-прикладному творчеству, песочной анимации. А мамы и папы получили консультации юриста, психологов, логопедов. Подготовительная работа к проведению региональной акции началась ещё в июне. В каждом районе города во всех образовательных учреждениях были созданы комиссии, которые занимаются вопросами оказания адресной помощи по подготовке детей к школе.

В районах города организован сбор одежды, обуви, школьных принадлежностей от населения. Объявлена акция «Учебнику — вторую жизнь». Для оказания помощи детям из малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов и школ-интернатов привлечены члены попечительских советов организаций и предприятий города. Стартовым мероприятием стало проведение традиционной благотворительной акции «Семья», в ней приняли участие 180 горожан.

Дополнительно к акции «Помоги собраться в школу» присоединяются предприятия, благотворительные организации. Кроме того, из бюджета города выделены средства на оказание помощи ещё 450 семьям.

Автор: Михаил Захаров