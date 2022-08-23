20 августа на базе ледового дворца «Кузбасс» состоялся межконфессиональный турнир по волейболу.

Шесть команд, в составе которых игроки разных вероисповеданий — православные, мусульмане, протестанты, католики — встретились в третий раз, чтобы померяться силами.

Идея проведения турниров была предложена на заседании Межконфессионального совета при губернаторе Кузбасса муфтием Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагиром Бикчантаевым в 2020 году.

По итогам турнира первое место заняла команда Бессмертных. Серебро досталось команде Вахонина, бронза — команде Капризова.