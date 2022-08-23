Кузбассовцы собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

Жители региона помогают собраться в школу детям Горловки, организуют сбор теплых вещей, связанных своими руками, а также перечисляют средства на восстановление разрушенной инфраструктуры.

По инициативе Союза женщин Кузбасса в рамках региональной акции «Помоги собраться в школу» было организован благотворительный марафон «Соберем детей Горловки в школу». К нему подключились общественные организации, предприятия и учреждения региона: Общественная палата региона, Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи, филиал Русского музея в Кемерово, Кемеровостат, региональные Уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей и другие. В посылках из Кузбасса к началу нового учебного года в Горловку придут книги, новые ранцы с необходимыми школьными принадлежностями, обувь и одежда, в том числе комплекты спортивной и школьной формы, игрушки. Значительная часть гуманитарного груза – канцелярские товары, причем не только для самих школьников, но и для учителей. В каждую коробку вложены письма кузбассовцев детям Донбасса с пожеланиями успехов в учебе, новых знаний и новых друзей. Кроме того, во время мероприятия можно было подписать «открытки-колокольчики» и передать добрые слова детям Горловки. На память участники получили символические колокольчики как символ личного вклада в общее доброе дело.

Ленинск-Кузнецкий присоединился к акции «Бабушкина забота» проекта «Старшее поколение». Члены Совета ветеранов, Совета женщин и волонтеры «серебряного» возраста Центра социального обслуживания населения собрали для жителей ДНР и ЛНР 160 носочков, рукавицы, кофточки, палантины и другие теплые вязаные вещи. Все это волонтеры упаковали в 20 коробок, которые отправят адресатам.

Для поддержки солдат и жителей Донецкой и Луганской народных республик Общероссийский народный фронт запустил проект «Всё для победы». Оказать поддержку также можно с помощью перевода денежных средств через форму на официальном сайте проекта.

Кроме того, продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. По инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет. В настоящее время кузбассовцы перечислили 29 млн 667 тысяч рублей. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечисление можно сделать по QR-коду.