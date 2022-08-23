Машина с саженцами сегодня прибыла на остров-град Свияжск. Кедры высадят в парке Богородице-Успенского мужского монастыря, построенного в 1556 году и признанного объектом ЮНЕСКО. Кузбасский бор в историческом месте создадут в рамках договора о сотрудничестве, который подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Кузбасс с Татарстаном связывает давняя дружба и тесные социально-экономические партнерские связи. Символично, что теперь на территории острова-града Свияжска с многовековой историей будут расти наши сибирские кедры. Они не только украсят территорию монастыря, но и через века будут добрым знаком мощной и нерушимой дружбы между нашими субъектами», – отметил Сергей Цивилев.

В Татарстан саженцы сибирского кедра везли более двух суток большегрузным транспортом. Кедрам по 10 лет, каждый высотой чуть более метра. Их вырастили в школьном отделении Анжерского лесного питомника. Особым способом, с сохранением большого почвенного кома вокруг корней, саженцы выкопали накануне отправки. Корневую систему упаковали и хорошо увлажнили. В пути земляной ком проверяют и, если нужно, дополнительно увлажняют, чтобы деревца легче перенесли путешествие и хорошо прижились на новом месте. Специалисты департамента лесного комплекса Кузбасса провели инструктаж для коллег из татарского лесхоза, как правильно подготовить почву для посадки и как ухаживать за саженцами.

Высаживать кедры будут в парке Богородице-Успенского мужского монастыря. Комплекс построен в 1556–1561 годах. Облик уникального архитектурного памятника в стиле псковско-новгородских храмов мало изменился за пять столетий. Особенно ценна фресковая роспись собора, которая пострадала со временем, однако в значительной части все же дошла до наших дней. В 30-х годах прошлого века на территорию Свияжска ссылали репрессированных, часть древних построек была разрушена. С 2010 года началось восстановление исторического облика градостроительного и ландшафтного памятника XVI-XX веков.

Как сообщил наместник монастыря отец Симеон, кроны кедров со временем создадут на территории естественную защиту от палящего зноя. За четверть века удалось восстановить корпуса храма, а территория пока остается неблагоустроенной и представляет собой пустырь площадью больше гектара. Кузбасские кедры станут первыми деревьями, высаженными здесь. Закладку бора приурочили к главному празднику обители – дню Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). После торжественного богослужения, на которое приглашены все, кто причастен к возрождению монастыря, высадят кедры. Участие примет и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, кузбасские лесоводы не впервые организуют отправку кедров на дальние расстояния. Три года подряд партиями по 300 штук саженцы доставляли из Кузбасса во Владивосток, где на территории кампуса Дальневосточного университета на острове Русский заложен бор в честь 300-летия нашего региона.