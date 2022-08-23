В рамках программ школьного познавательного туризма в Кузбассе разработаны и успешно реализуются обзорные, тематические, культурно-познавательные и промышленные экскурсии для детей разного возраста.

«У нас уникальный регион с богатой историей и природой. И очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свой родной край. Поэтому необходимо развивать детский туризм. Ребята должны знать историю, культуру Кузбасса, героев своей малой родины и гордиться ими. Для этого у нас разработаны и реализуются специальные проекты и программы. В этом году в них приняло участие более 200 тысяч школьников», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Министерство образования Кузбасса разработало более 50 учебно-тематических экскурсионных маршрутов по родному краю «Люби и знай родной Кузбасс!». Каталог с подробной информацией о каждом маршруте размещен на сайте регионального Минобра. Так, проект «Сердце Кузбасса – Кемерово» знакомит школьников из разных муниципалитетов с достопримечательностями столицы региона. Осенью 2022 года стартует новый культурно-познавательный маршрут с профориентационным уклоном «Путь к успеху». За 3 дня школьники посетят кемеровские вузы и промышленные предприятия. Для развития детского туризма в туристическом районе Поднебесные зубья в Кузнецком Алатау действуют 19 туристских приютов, расположенных на расстоянии дневного перехода, чтобы организовать безопасную ночевку юных туристов.

В рамках проекта «Вершины воинской славы» свыше 5 тысяч школьников ежегодно поднимаются на вершины Кузнецкого Алатау, которым присвоены имена кузбассовцев – героев Советского Союза и России. А в сентябре кузбасские школьники присоединятся к Всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы», который реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Маршруты построены таким образом, чтобы экскурсанты знакомились не только с военно-историческими объектами, но и с историей Кузбасса в целом.

Также школьники ежегодно принимают участие в сплавах по рекам Томь, Кия, Мрас-Су, Мундыбаш, Золотой Китат, Кондома.

Для ребят организуют экскурсии на современное производство, прежде всего пищевой промышленности. С каждым годом все больше предприятий открывают своих двери для школьников. Уже несколько лет юных туристов принимают фабрика «Конфалье» в Березовском, Деревенский молочный завод и аграрно-туристический комплекс «Усадьба Лобановых» в Промышленновском округе. В экскурсиях по промышленным предприятиям в угольной, химической и металлургической отраслях могут принять участие кузбасские школьники от 14 лет.

Особое внимание в регионе уделяется экскурсионно-образовательному туризму. Практически все туристские компании Кузбасса, специализирующиеся на детских экскурсионных турах, предлагают маршруты с посещением историко-этнографического музея «Чолкой», Салаирского святого источника, музея-заповедника «Томская Писаница», города Мариинска, музея ГУЛАГа в поселке Усть-Кабырза, Трудармейского развлекательного комплекса, а также Шестаковского палеонтологического комплекса.

Кузбасские туроператоры также стали участниками федеральной программы «Больше, чем путешествие». Туроператором «Экскурсионная Сибирь» разработан специальный двухдневный маршрут «Про Кузбасс». Его участниками уже стали более 1000 человек.

Летний сезон показал высокий спрос на организацию детского отдыха в Шерегеше.

Свою работу продолжает и наш новый проект «Юный турист Кузбасса». Он позволяет за годы учебы поэтапно организовать посещение всех достопримечательностей региона.

Впервые в этом году был реализован проект «В поход с директором», в котором участвовали 192 человека: 16 команд школьников под руководством директоров и учителей школ, а также педагогов Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Для ребят были организованы водные туристские походы по территории Кемеровского и Яшкинского муниципальных округов. Проект продолжится в следующем году.

Знаковым событием этого лета стал Всероссийский слет юных туристов, который прошел в Кузбассе. Участниками стали более 200 юных туристов в составе 19 команд из разных регионов России, а также ребята из Донецкой Народной Республики. Команды прошли маршруты разной сложности по среднегорному району Кузнецкого Алатау и выполнили конкурсные задания.