В честь главного областного праздника во всем Кузбассе пройдут торжественные мероприятия. В 2022 году центром празднования Дня шахтера стал город Полысаево – самая молодая территория в регионе. К празднику специалисты возвели и привели в порядок более 300 городских объектов. На эти цели направили 800 млн рублей.

«Быть столицей областного Дня шахтера – почетное право и одновременно большая ответственность для муниципалитета. Поэтому подготовку сейчас начинаем за два года до праздника, чтобы выполнить запланированные работы качественно. Все преобразования делаются для жителей, для их комфорта. В этом году День шахтера совпал с 300-летием угольной отрасли страны, поэтому важно, чтобы он прошел на самом высоком уровне», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

27 августа в Полысаево в Сквере памяти состоится возложение цветов к Часовне Покрова Божией Матери. С 12:00 до 16:00 в парке имени И.И. Горовца пройдут концерт классической музыки, мастер классы по декоративно-прикладному искусству и танцам, ярмарка-продажа изделий ручной работы «Подарок шахтеру», показательные выступления юнармейцев «Боевое искусство», мастер-класс гиревиков, квест «Царство угольного короля», детская игровая программа «Кузбасский уголек», аквагрим, танцевальный флешмоб. Свои лучшие номера представят творческие коллективы города.

С 17:00 на стадионе имени А.Н. Абрамова развернется масштабная концертная программа для жителей города. Она начнется с выступления шоу-группы «ZANOZZZA». Также выступят кемеровские кавер-группы «Семь пятниц» и «Коктейль Молотова».

В 18:00 для жителей и гостей города пройдет уникальное показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

С 21:00 до 22:00 состоится концерт легендарной группы «Земляне». Завершит праздничную программу в 22:00 уникальное световое шоу дронов, созданное специально для города Полысаево и для главного кузбасского праздника.

В Кемерове основные празднования развернутся 26 августа на Московской площади. В 18:00 пройдет шествие представителей шахтерских делегаций кемеровской агломерации.

В 19:00 запланировано выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи».

Также весь вечер на Московской площади будут работать выставка ретро-автомобилей, музейно-историческая, литературно-краеведческая, игровые, развлекательные и спортивные площадки, фудкорты, мастер-классы для детей и взрослых, сувенирные лавки.

Завершит праздник в 22:00 красочный фейерверк.

Праздничная программа также запланирована 27 августа в 17:00 в Линейном парке бульвара Строителей, а в 19:00 здесь состоится Фестиваль уличного кино.

Кроме того, праздничные программы пройдут в парках и на площадках во всех районах города. Подробная программа размещена на сайте.

Новокузнецк станет столицей празднования Дня шахтера для жителей южной агломерации. Ожидается, что более 5 тысяч человек станут участниками Парада Шахтеров. 2 километра по улице Кирова пройдут жители Междуреченска, Мысков, Калтана, Осинников, Прокопьевска, Киселевска, Краснобродского, Новокузнецка, Гурьевского, Прокопьевского и Новокузнецкого округов. По ходу движения участник шествия увидят городские достопримечательности и арт-объекты: монумент «Дружба народов СССР», бюст Егора Дроздецкого, мемориал «Черный тюльпан», мемориал «Славы защитникам границ Отечества», портрет Егора Дроздецкого.

В 15:00 на площади перед администрацией города начнется торжественная часть праздника с награждением. С 15:30 до 16:00 пройдет шествие колонн Парада Шахтеров (от Кирова ,75 до Театральной площади).

С 16:00 до 16:30 в небе над Новокузнецком фигуры высшего пилотажа продемонстрирует авиационная группа «Стрижи», центральная точка обзора – Театральная площадь.

С 16:30 до 22:00 на большом сценическом комплексе будет проходить праздничная программа «Кузбасс – шахтерский край!» с участием творческих коллективов города и южной агломерации.

В 22:00 над Театральной площадью прогремит праздничный салют.

Кроме того, с 15:00 до 20:00 проспект Металлургов – от перекрестка с ул. Кирова до ул. Кутузова – станет пешеходной зоной. Здесь развернутся торговые ряды и выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Также гости праздника смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, конкурсах и викторинах, сделать кадры на память в тематических фотозонах.

27 августа с 12:00 до 14:00 праздничные концерты пройдут на площадках возле ТЦ «Полет» (пр. Шахтеров, 19а), ДК им. XIX Партсъезда (ул. Мурманская, 24), Сквер (ул. Пржевальского, 3а). В 17:00 начнется праздничный концерт у Дворца им. Маяковского (ул. Пушкина, 26). В 22:00 запланирован праздничный салют.

28 августа в 18:00 на Площади общественных мероприятий состоится праздничный концерт, хедлайнер Данил Большаков – участник шоу «Голос. Дети» (Москва).