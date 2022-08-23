Третий трудовой семестр у бойцов студенческих отрядов проходил на объектах Культурно-образовательного комплекса, «КуZбасс-Арены», Притомской набережной, парка имени маршала Жукова.

«Ребята помогали строить ключевые объекты в Кемерове. Для бойцов строительный сезон — это возможность внести вклад в развитие региона. Очень важно, что они сознательно к этому подходят. К тому же, для них это — возможность хорошо провести время, найти новых друзей и заработать», — отметил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

В этом году в КуZбасс приехали студенты из Алтайского и Пермского краев, Пензенской, Омской, Иркутской, Новосибирской, Воронежской, Самарской и Костромской областей, Москвы, а также иностранные студенты из Казахстана, Таджикистана и Беларуси.